Фотофакт: на Сельмаше во дворе школы обнаружили таинственное надгробие

  • 18 августа 2018, 14:14
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Таинственный надгробный камень нашли во время проведения земляных работы возле территории средней школы № 45 на улице Богданова.


Каменное надгробие с изображением православного креста сфотографировал читатель «Сильных Новостей». Как могильный камень оказался на своем месте — загадка.




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