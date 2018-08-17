В Гомеле до конца года планируется открыть два новых детских сада

В Гомеле до конца этого года планируется открыть два детских сада, которые ориентированы на микрорайоны новостроек областного центра. Подобные объекты без преувеличения можно назвать самыми долгожданными.

Как рассказала сегодня во время брифинга главный специалист главного управления образования Гомельского облисполкома Ольга Дулуб, сегодня в регионе нет проблемы обеспеченности местами в детских садах. Их как раз хватает. Но есть проблема шаговой доступности дошкольных учреждений образования. И в этом плане наиболее напряженно ситуация складывается в микрорайонах новостроек крупных городов: Гомель, Речица, Жлобин...

Для того, чтобы снять остроту вопроса, предпринимаются различные шаги, о которых и рассказала собеседница:

— В области к началу учебного года создано свыше 500 дополнительных мест в детских садах, из них более 300 — в Гомеле. Это удалось сделать за счет перепрофилирования уже действующих учреждений, вывода первых классов из детских садов в школы. Подобные меры позволили обеспечить шаговую доступность в микрорайонах тех населенных пунктов, где это необходимо.

Дополнительную прибавку мест ожидают к концу года. Планируется ввести в строй сразу два объекта в Новобелицком районе Гомеля, где в последние годы особенно активно развивается многоэтажная застройка. Один из них — детский сад после реконструкции, который примет 70 детей. Второй — садик с нуля в 104-м микрорайоне областного центра, где разместят 190 ребят. К слову, у этого объекта отдельная история, рассказывает Ольга Дулуб:

— Это будет первый детский сад в 104-м микрорайоне. Его строительство стало возможным благодаря выделению средств из бюджета Гомельского облисполкома. Сад не совсем обычный и по дизайну, и по внутреннему наполнению. Безусловно, это будет объект последнего поколения, отвечающий всем нормам и требованиям.

Для тех родителей, которые пока не могут водить детей в садик рядом с домом, организованы бесплатные специальные маршруты. Курсируют они утром и вечером. К слову, не только в пределах городов. Например, в Речице и городском поселке Лельчицы подобные маршруты пролегают из районных центров в деревни, где работают родители и есть места в детских садах.