В Гомеле судят бывшего начальника районной налоговой инспекции

Ему вменяют в вину совершение преступлений, предусмотренных коррупционными статьями.

В суде Железнодорожного района Гомеля 17 августа началось рассмотрение уголовного дела в отношении начальника инспекции по налогам и сборам по Советскому району областного центра. 42-летнему Константину Трацевскому вменяют в вину совершение преступлений, предусмотренных коррупционными статьями — 430 (взятка) и 426 (превышение власти) УК, передает БелаПАН.

Чиновник был задержан в феврале 2018 года. По сообщению Следственного комитета, он оказывал содействие знакомым «в беспрепятственном осуществлении коммерческой деятельности с нарушением законодательства». К примеру, когда к предпринимателю пришли с проверкой налоговые инспекторы, женщина воспользовалась своим знакомством с начальником инспекции, позвонила ему, и проверка была прекращена. В налоговую поступила жалоба о нарушениях на объекте торговли. Начальник ИМНС, по версии обвинения, дал распоряжение провести проверку формально, так как предприниматель был его знакомым.





Следственный комитет сообщил, что при обыске у начальника ИМНС нашли «дорогостоящие предметы, в том числе 10 наручных часов и несколько ручек известных брендов, номерной золотой слиток весом 5 граммов, два номерных серебряных слитка весом 50 и 250 граммов, коллекционные монеты, серебряный подстаканник, несколько мобильных телефонов, алкогольные напитки известных производителей, а также автомобиль Audi».

Скорее всего, эти предметы не относятся к делу, так как в суде стало известно: взяткой следствие расценило лишь керамическую вазу стоимостью 38 рублей и картину за 117 рублей. Эти вещи, по версии обвинения, начальнику налоговой передала предприниматель как благодарность за непривлечение к ответственности. Согласно обвинению, материалы проверки предпринимателя «при неустановленных обстоятельствах были уничтожены».

«Обвиняемый сформировал у предпринимателей и иных граждан негативное убеждение о том, что путем личного с ним знакомства и за предоставление безвозмездно или со значительной скидкой материальных ценностей возможно обеспечить себе безнаказанность за совершенное правонарушение, дискредитировал представляемый им орган государственного управления, создал представление о его коррумпированности, сформировал у граждан недоверие к институтам государственного управления, сформировал в обществе ложное представление о вседозволенности и безнаказанности для государственных служащих», — зачитала в суде обвинение представитель прокуратуры.

Обвиняемый просил изменить ему меру пресечения, так как он ранее не был судим, серьезно болен (инсулинозависим, кроме того, у него высокое давление), а в условиях СИЗО не может проходить дорогостоящее лечение. Также у него больная мать, инвалид второй группы, которая нуждается в уходе. Судья отклонил ходатайство.

Вину бывший начальник районной налоговой инспекции признал частично, но показания будет давать после допроса свидетелей.

Поддержать Трацевского в суд пришли несколько десятков человек — его друзья и коллеги. Они не верят в виновность бывшего руководителя. «Зачем СК, а за ним и СМИ публиковали изъятые при обыске так называемые слитки золота — хотя там только пять граммов драгоценного металла, и "элитного алкоголя", если это не относится к уголовному делу? Создавали в обществе негативный образ налоговика-коррупционера?» — заметили родственники.

Следующее заседание суда состоится 23 августа.