В гомельской колонии за день до освобождения умерла судья, приговоренная к 13 годам

В 2016 году Верховный суд приговорил Елену Мельникову к 13 годам колонии общего режима. Женщина проходила по «делу судей», ее признали виновной в получении взяток, хотя сама Мельникова во время процесса вину отрицала.

— Елена скончалась вчера ночью в колонии. сегодня ее должны были освободить, а специальная машина — отвезти на лечение в онкодиспансер, — рассказывает TUT.BY знакомый семьи.

Весной 2016 года Верховный суд слушал уголовное дело в отношении своих бывших коллег. На скамье подсудимых оказались судьи Экономического суда Минска 38-летний Юрий Грушецкий и 54-летняя Елена Мельникова. Если первый фигурант полностью признал свою вину в получении взяток на сумму 68 тысяч долларов, то Елена Мельникова отрицала, что заинтересованные лица передали ей 13 800 долларов. С обвинением женщина была полностью не согласна.

Верховный суд приговорил Грушецкого к 11 годам лишения свободы, Мельникову — к 13. Приговор сразу же вступил в законную силу, фигуранты могли обжаловать его лишь в порядке надзора.

— Елена отбывала наказание в Гомельской женской колонии, летом стала готовить документы по надзорной жалобе, но в июне начала жаловаться на боли в животе. Она и так была хрупкой, а тут вдруг резко похудела, сгорела. Лишь в августе дочка смогла добиться ее обследования, диагностировали онкологическое заболевание, 4-ю стадию. Быстро стали готовить документы на ее освобождение, быстро их подписали, то есть по бумагам вчера Елена уже не числилась в колонии, хотя там находилась до самой смерти. Сегодня ее должны были освободить, на этот день была заказана специальная машина, которая бы отвезла ее в Минск в онкодиспансер, — говорит знакомый семьи Елены Мельниковой.

По его словам, пока женщина отбывала наказание, у нее родилась внучка. Девочку Елена Мельникова так и не увидела.