ГАИ ведёт поиск очевидцев ДТП в Костюковке

  • 17 августа 2018, 11:09
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3 августа примерно в 8.00 в р.п. Костюковка на улице Ломоносова, в районе строения № 103, неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить по телефонам 68-40-84, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Гомельские ведомости
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Места: Гомель (23206)

Метки: Авто (5663), Происшествия (12661)

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