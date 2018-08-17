Погода в Гомеле на выходные: тепло, но мокро

Уик-энд в Гомеле обещает быть дождливым, но теплым. Захватите с собой зонты и дождевики.

В субботу температура воздуха будет колебаться в пределах от +16°С в утренние часы до +26°С днем. Утром будет пасмурно, а вот с обеда затянется мелкий дождь, который продлится до воскресенья.

В воскресенье воздух прогреется до +26°С, но утром и вечером температура воздуха прогнозируется около +17°С. Дождливая погода продлится до самого вечера. Только к ночи дождь прекратится и небо станет просто пасмурным.