Фотофакт: на «ЗИПе» пьяный мужчина выбил стекло в троллейбусе, он задержан

731 Украинский футболист не повернулся к флагу России перед матчем в Сочи. Он объяснил, что в этот момент молился Вечером 18 августа на сочинском стадионе «Фишт» состоялся матч седьмого тура Футбольной национальной лиги между командами «Нижний Новгород» и «Сочи». Перед началом встречи во время...

2483 Остались царапины и синяки. В Минском районе милиция задержала юристку, а потом выбросила в лесу среди ночи Минская юрист Анна рассказала о том, как ее, не объяснив причин, задержали в Гатово и бросили в лесу без телефона, не составив протокола....

740 В США в одной клинике 16 медсестер одновременно забеременели В одном из медучреждений США 16 медсестер объявили о своей беременности, об этом сообщает CNN.

4578 Что случилось с сообществом СН «Вконтакте»: ответы на вопросы Со вчерашнего дня в паблике «Сильных новостей» в социальной сети «Вконтакте» исчезли ссылки на новости. У читателей нашего сообщества, с большим отрывом самого популярног...