Фотофакт: на «ЗИПе» пьяный мужчина выбил стекло в троллейбусе, он задержан

  • 16 августа 2018, 18:41
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Сегодня примерно в 17.55 на остановке «Институт Гомельпроект» многие гомельчане, спешащие в это время домой, стали свидетелями неприятного инцидента: пьяный мужчина выбил стекла в троллейбусе №2.

На данный момент известно, что никто из людей не пострадал, а мужчина задержан.

Подробности произошедшего выясняются.






gomel.today
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Места: Гомель (23206)

Метки: Авто (5663), Происшествия (12661)

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