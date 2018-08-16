В День города выберут самого сильного гомельчанина

На День города, 15 сентября, в 15.00 на площадке у медуниверситета пройдет конкурс «Самый сильный гомельчанин».

Участники состязаний будут поднимать бревно весом 75 килограммов (лог-лифт), кантовать шины, удерживать вес, переносить два чемодана на 87,5 метра, буксировать трактор МТЗ.

Победители получат ценные призы и почетные титулы, сообщила «Гомельским ведомостям» второй секретарь Гомельской городской организации ОО «БРСМ» Екатерина Макаревич. К тому же, силачам вручат годовые абонементы от генерального партнера соревнований — тренажерного зала LUX GYM.

Состязания, организованные Гомельской городской организацией ОО «БРСМ» и тренажерным залом LUX GYM, проводятся в двух весовых категориях: до 95 кг и более 95 кг.

Желающим принять участие в соревнованиях «Самый сильный гомельчанин» направлять заявки до 14 сентября по электронному адресу: gomelgkbrsm@mail.ru.