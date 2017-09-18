В сети появился видеопривет от Бонстиков-3?

Кумиры всех белорусских детей не дают о себе забыть. Сегодня в сети появилось свежее видео, которое недвусмысленно намекает: не за горами пришествие новых — третьих Бонстиков.

Догадку подтверждает и то, что в ролике фигурируют загадочные семена, а также намеки на какую-то новую жизнь. Пока неясно, что именно имеют в виду создатели Бонстиков, но очевидно, что речь пойдет о растениях, которые будут выращивать инопланетные герои. Непонятно только где: в Беларуси или на своей планете. В любом случае, тизер интригует и дает богатую почву для теорий и догадок, которые, как обещано в ролике, получат подтверждение или опровержение уже в сентябре.

Наверняка поклонники Бонстиков замерли в ожидании. И неудивительно, ведь это одна из самых ярких детских акций нынешнего года не только в торговой сети «Евроопт», которая все это и придумала, но и в целом по стране.

Напомним, что с момента запуска Бонстики стали любимцами миллионов детей и даже взрослых. Более 42 миллионов игрушек получили поклонники Бонстиков в подарок за покупки в «Евроопте». И более 150 000 человек посетили мероприятия, организованные Бонстиками. Среди этих мероприятий были и те, которые заслуживают особого внимания, ведь несут безоговорочную пользу: обучение детей ПДД, основам здорового питания и активного образа жизни, поддержка талантов и детского творчества. Ну и нельзя умолчать о том, что акция без преувеличения замотивировала детей больше общаться с родителями и проводить время без гаджетов, интересоваться покупками в магазине, развивать свои творческие способности и вести здоровый образ жизни.