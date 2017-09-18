В сети появился видеопривет от Бонстиков-3?

Кумиры всех белорусских детей не дают о себе забыть. Сегодня в сети появилось свежее видео, которое недвусмысленно намекает: не за горами пришествие новых — третьих Бонстиков.
Догадку подтверждает и то, что в ролике фигурируют загадочные семена,
а также намеки на какую-то новую жизнь. Пока неясно, что именно имеют в
виду создатели Бонстиков, но очевидно, что речь пойдет о растениях,
которые будут выращивать инопланетные герои. Непонятно только где: в
Беларуси или на своей планете. В любом случае, тизер интригует и дает
богатую почву для теорий и догадок, которые, как обещано в ролике,
получат подтверждение или опровержение уже в сентябре.
Наверняка поклонники Бонстиков замерли в ожидании. И неудивительно,
ведь это одна из самых ярких детских акций нынешнего года не только в
торговой сети «Евроопт», которая все это и придумала, но и в целом по
стране.
Напомним, что с момента запуска Бонстики стали любимцами миллионов
детей и даже взрослых. Более 42 миллионов игрушек получили поклонники
Бонстиков в подарок за покупки в «Евроопте». И более 150 000 человек
посетили мероприятия, организованные Бонстиками. Среди этих мероприятий
были и те, которые заслуживают особого внимания, ведь несут
безоговорочную пользу: обучение детей ПДД, основам здорового питания и
активного образа жизни, поддержка талантов и детского творчества. Ну и
нельзя умолчать о том, что акция без преувеличения замотивировала детей
больше общаться с родителями и проводить время без гаджетов,
интересоваться покупками в магазине, развивать свои творческие
способности и вести здоровый образ жизни.
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