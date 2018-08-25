Спасение мальчика сотрудниками МЧС Беларуси попало в клип группы «ДДТ» — видео

Видео, как белорусские спасатели оказывают помощь ребенку, попало в клип российской группы ДДТ на песню «Любовь не пропала».

В клипе группы ДДТ можно увидеть кадры спасения мальчика, который был завален под бетонными шпалами в Минске. На это обратил внимание пользователь Facebook Кастусь Шиталь.

Вот видео, как работники МЧС Беларуси спасают ребенка. Оно было использовано в клипе группы ДДТ.