Спасение мальчика сотрудниками МЧС Беларуси попало в клип группы «ДДТ» — видео

  • 25 августа 2018, 13:19
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Видео, как белорусские спасатели оказывают помощь ребенку, попало в клип российской группы ДДТ на песню «Любовь не пропала».

В клипе группы ДДТ можно увидеть кадры спасения мальчика, который был завален под бетонными шпалами в Минске. На это обратил внимание пользователь Facebook Кастусь Шиталь.

Вот видео, как работники МЧС Беларуси спасают ребенка. Оно было использовано в клипе группы ДДТ.


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Люди в материале: Кастусь Шиталь (1)

Метки: Афиша (1970), Общество (31158)

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