Белорус попал в список лучших молодых предпринимателей Forbes

Андрей Максимов — уроженец Беларуси, живущий в США — попал в список «30 до 30» за 2018 год, составленный журналом Forbes. Разработчик упоминается в списке лучших в категории «Игры».

27-летний Андрей Максимов занимается разработкой игр в американской студии Naughty Dog. У него есть незаконченное высшее образование в Белорусском государственном университете. Сейчас он живет Лос-Анджелесе в США.

«Максимов — технический арт-директор Naughty Dog, прославленных создателей таких блокбастеров, как Uncharted 4, — говорится в описании журнала. — После работы над Uncharted: The Lost Legacy в настоящее время он сосредоточен на долгожданном сиквеле The Last of Us: Part II. Андрей часто читает лекции на пересечении искусства и технологий на таких мероприятиях, как Game Developers Conference».

Отвечая на вопросы анкеты Forbes, Максимов рассказал, что нашел первую работу в 18 лет — и начал заниматься разработкой игр в Wargaming.net. Сейчас на работу у него уходит по 70 часов в неделю. В качестве девиза молодой человек выбрал фразу «Единственное различие между тобой и человеком, которым ты хочешь быть — то, что второй не сдался, когда у него был шанс».

Журнал анонсировал рейтинг как «600 самых ярких молодых предпринимателей, лидеров, звезд». В рейтинг вошло несколько сотен молодых людей со всего мира. Жюри отобрало по 30 человек в 20 категориях, таких как «Образование», «Энергетика», «Игры», «Здравоохранение», «Музыка» и «Искусство и стиль».