Белорус попал в список лучших молодых предпринимателей Forbes

Андрей Максимов — уроженец Беларуси, живущий в США — попал в список «30 до 30» за 2018 год, составленный журналом Forbes. Разработчик упоминается в списке лучших в категории «Игры».
27-летний Андрей Максимов занимается разработкой игр в американской студии Naughty Dog. У него есть незаконченное высшее образование в Белорусском государственном университете. Сейчас он живет Лос-Анджелесе в США.
«Максимов — технический арт-директор Naughty Dog, прославленных создателей таких блокбастеров, как Uncharted 4, — говорится в описании журнала. — После работы над Uncharted: The Lost Legacy в настоящее время он сосредоточен на долгожданном сиквеле The Last of Us: Part II. Андрей часто читает лекции на пересечении искусства и технологий на таких мероприятиях, как Game Developers Conference».
Отвечая на вопросы анкеты Forbes, Максимов рассказал, что нашел первую работу в 18 лет — и начал заниматься разработкой игр в Wargaming.net. Сейчас на работу у него уходит по 70 часов в неделю. В качестве девиза молодой человек выбрал фразу «Единственное различие между тобой и человеком, которым ты хочешь быть — то, что второй не сдался, когда у него был шанс».
Журнал анонсировал рейтинг как «600 самых ярких молодых предпринимателей, лидеров, звезд». В рейтинг вошло несколько сотен молодых людей со всего мира. Жюри отобрало по 30 человек в 20 категориях, таких как «Образование», «Энергетика», «Игры», «Здравоохранение», «Музыка» и «Искусство и стиль».
Самое обсуждаемое
В воскресенье возле Универмага «Гомель» гражданин Армении на «Лексусе» сбил гомельчанина — фотофакт
«Платить всегда, платить везде…» 5 изменений в «антитунеядском декрете»
Как Сталин уничтожал женщин и детей. Репортаж из лагеря смерти АЛЖИР
В Гомеле выясняли, платят ли автолюбители дорожный сбор
В Светлогорском райисполкоме не нашли «криминала» в нападении местного идеолога на журналиста
Гомельская бургерная ответила Артемию Лебедеву: «Этот логотип не понравился НИКОМУ из тех людей, которым мы его показали»
Крик души гомельского таксиста: Как выжить, когда государство – рэкетир