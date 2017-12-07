Лукашенко рассказал, кто будет лечиться в медцентре в Ждановичах
07 декабря 2017, 15:05
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В клиническом медцентре, который достраивается в Ждановичах под Минском, будут обслуживаться как чиновники, так и обычные граждане. Об этом 7 декабря на совещании по вопросам медицинского обслуживания в этом медцентре заявил Александр Лукашенко.
Руководитель государства обратил внимание, что строительство клиники в Ждановичах широко обсуждается в обществе. «Я подчеркиваю: по обслуживанию нашего населения, не только, как пишут или размышляют, чиновников или государственных служащих, хотя не без этого», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.
Он рассказал, что в Минске планировалось построить за счет города огромную больницу. Ее стоимость колебалась от 300 до 500 млн евро — в зависимости от оборудования. «Конечно, таких денег в государстве сегодня нет. Дешевле она обойтись и не могла, потому что сарай строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо. Скупой платит дважды», — констатировал Лукашенко.
Тогда руководитель государства решил передать в собственность Минска Республиканский клинический медцентр, и возвести небольшой, но современный медцентр в Ждановичах. По его словам, на этом удалось сэкономить около 400 миллионов евро.
«Не скрываю: была поставлена задача на базе этого центра создать суперсовременный госпиталь, где будут отрабатываться новейшие технологии. Обслуживаться там будет 3-4 тысячи госслужащих, остальные — обычные граждане, люди, которые с советских времен стоят на учете, заслужившие обслуживаться в подобном центре. Так во всех государствах принято», — пояснил Лукашенко.
Услугами нового медцентра смогут воспользоваться и обычные граждане, но платно. «Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что, у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы выявить точный диагноз?» — рассуждает Лукашенко.
Руководитель государства говорит, что такие медцентры, которые будут передавать самые современные технологии в другие больницы и клиники, планируется открыть в каждой области.
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