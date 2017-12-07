МВД Беларуси проводит опрос общественного мнения по вопросу ограничения продажи спиртного.

Министерство внутренних дел Беларуси продолжает работу над проектом указа президента «О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом». Также на сайте МВД организовано общественное обсуждение предложений милиции по ограничению доступности алкоголя.

Милиция просит Лукашенко остановить алкоголизацию страны Как отметил начальник управления профилактики МВД Олег Каразей в интервью ведомственному сайту, в случае подписания указ «позволит приостановить алкоголизацию населения и сократить количество жертв "пьяных" преступлений».

Сейчас каждое четвертое преступление в стране, отмечает он, совершается в состоянии алкогольного опьянения. Среди тяжких преступлений (убийства, разбои, грабежи) эта цифра составляет 70-80%.

На протяжении последних лет МВД пытается ввести ограничения и упорядочить продажу спиртного в торговых точках.

По данным ВОЗ, в расчете на душу населения Беларусь занимает второе место в мире по производству и употреблению алкоголя (15 л на человека), уступая только Литве (16 л), обогнав Латвию (13 л), Россию и Польшу (по 12 л).

Представитель МВД рассказал, что в регионах Беларуси, где в рамках эксперимента вводились ограничения на продажу спиртного, ситуация с преступностью улучшалась.

«Проведение "дней трезвости" в масштабах республики также показало свою эффективность, — сказал Каразей. — А пример европейских стран показывает, что количество торговых точек с алкоголем напрямую влияет на ситуацию с совершением правонарушений. В нашей стране один магазин, реализующий спиртное, приходится на 600 человек, включая детей и престарелых. В странах Европы — Швеции и Норвегии — одна торговая точка, продающая напитки крепче пива, приходится на 4,5 тысячи человек, в Финляндии — на 6,3 тысячи, в Исландии — почти на 16 тысяч. У нас же доступность алкоголя и выставление его на прилавках рядом с другими товарами уже сформировали лояльное отношение к нему, он воспринимается как любой другой продукт».

Касаясь экономической составляющей проблемы, Каразей заявил, что «выгода от реализации алкоголя для причастных несоизмерима с экономическими потерями для государства в целом». Здесь, по его словам, надо брать в расчет много факторов.

Среди них смертность от алкоголизма, утрата трудоспособности, расходы на лечение, социальные выплаты инвалидам, ущерб от пожаров и ДТП, расходы на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних.

Мировой опыт, как отметил представитель МВД, показывает, что ограничения идут на пользу здоровью нации и экономике. И в ряде постсоветских стран действуют нормы по времени и месту продажи спиртного, которые дают свои результаты.

«А у нас негосударственные поставщики активно лоббируют свои интересы, ведь ночная торговля без алкоголя им крайне невыгодна, как и отведение отдельных помещений для соответствующих отделов. Пришел человек за хлебом, а проходя мимо прилавка, захватил с собой бутылку пива или водки. Обратите внимание на крупные сетевые магазины: принцип расстановки товара именно такой», — сказал Каразей.

Говоря о вариантах ограничительных мер, он привел пример Швеции, где запрещена продажа крепкого алкоголя в воскресенье, в ряде стран Европы запрет реализуется в ограниченное время в определенной торговой сети.

В Литве, по словам Каразея, с 2018 года спиртное будут продавать только достигшим 20-летнего возраста, а время торговли заметно сократиться: по будням и в субботу — с 10 до 20 часов, в воскресенье — с 10 до 15 часов.

«На мой взгляд, достаточно хорошая практика, которую можно и нужно внедрять у нас», — отметил представитель МВД.

Ведомство также выступает за ограничение продажи алкоголя на автозаправках.

«И если заинтересованные в прибыли продавцы оправдывают это удобством для пассажиров, то для водителей создается лишний соблазн, на который нет-нет да и купится один из сотни или тысячи. А в сельской местности АЗС являются точками притяжения для жителей ближайших населенных пунктов, которые нередко ради утоления "жажды" перебегают оживленные трассы и попадают под машины», — сказал Каразей.