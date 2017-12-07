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Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна

  • 07 декабря 2017, 10:13
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна и народ этой страны с Национальным днем, пишет пресс-служба.

«Нельзя не отметить важную роль, которую Королевство Таиланд играет в регионе Юго-Восточной Азии, быструю динамику экономического развития страны и роста благосостояния населения», — говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что последовательное расширение плодотворного белорусско-таиландского сотрудничества в различных отраслях полностью соответствует интересам государств и является отличной основой для укрепления дружественных отношений.


nn.by
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Метки: Политика (13360)

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