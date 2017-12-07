Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна
- 07 декабря 2017, 10:13
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Люди в материале: Александр Лукашенко (5050), Маха Вачиралонгкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун (1)
Метки: Политика (13360)
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