Барановичского активиста оштрафовали за высмеивание фашизма в соцсетях

5 декабря суд Барановичского района и города Барановичи приговорил
местного активиста Илью Сенько на 115 рублей (5 базовых величин). Его
признали виновным в публичное демонстрирование нацистской символики,
пишет правозащитный сайт «Весна». Также судья Юлиана Щербо постановила
изъять жесткий диск компьютера, призванный во время обыска.
В суде Сенько признал, что разместил в социальной сети «Вконтакте»
фотографии, но не признал своей вины. Парень заявил, что на фотографиях
высмеивался фашизм. К тому же, снимки были давно удалены. Однако судья
заявила, что достаточно самого факта размещения фашистской символики,
чтобы привлечь его к ответственности.
Илья Сенько планирует обжаловать вынесенный приговор.
Молодой человек считает, что этот суд связан с задержанием
российского философа и историка Петра Рябова. Россиянин приезжал
в Беларусь читать лекции об анархизме и был задержан милиционерами.
Происшествие в Барановичах случилось 10 октября. Сенько проводил Рябова
на поезд после лекции и был задержан вместе с лектором.
По информации правозащитников, барановичского активиста допрашивали
не по делу, склоняли к сотрудничеству, а когда он отказался — даже били
по голове. Его обвинили в мелком хулиганстве, но суд прекратил
административное дело «за отсутствием события правонарушения».
12 октября в доме, где живет Илья Сенько, прошел обыск — якобы
в связи с подозрением парня в распространении и публичном
демонстрировании фашистской символики. Тогда на него и был составлен
протокол об административном правонарушении, а жесткий диск компьютера
отправили на техническую экспертизу.
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