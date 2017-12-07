Барановичского активиста оштрафовали за высмеивание фашизма в соцсетях

5 декабря суд Барановичского района и города Барановичи приговорил местного активиста Илью Сенько на 115 рублей (5 базовых величин). Его признали виновным в публичное демонстрирование нацистской символики, пишет правозащитный сайт «Весна». Также судья Юлиана Щербо постановила изъять жесткий диск компьютера, призванный во время обыска.

В суде Сенько признал, что разместил в социальной сети «Вконтакте» фотографии, но не признал своей вины. Парень заявил, что на фотографиях высмеивался фашизм. К тому же, снимки были давно удалены. Однако судья заявила, что достаточно самого факта размещения фашистской символики, чтобы привлечь его к ответственности.

Илья Сенько планирует обжаловать вынесенный приговор.

Молодой человек считает, что этот суд связан с задержанием российского философа и историка Петра Рябова. Россиянин приезжал в Беларусь читать лекции об анархизме и был задержан милиционерами. Происшествие в Барановичах случилось 10 октября. Сенько проводил Рябова на поезд после лекции и был задержан вместе с лектором.

По информации правозащитников, барановичского активиста допрашивали не по делу, склоняли к сотрудничеству, а когда он отказался — даже били по голове. Его обвинили в мелком хулиганстве, но суд прекратил административное дело «за отсутствием события правонарушения».

12 октября в доме, где живет Илья Сенько, прошел обыск — якобы в связи с подозрением парня в распространении и публичном демонстрировании фашистской символики. Тогда на него и был составлен протокол об административном правонарушении, а жесткий диск компьютера отправили на техническую экспертизу.