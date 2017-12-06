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Российский депутат Виталий Милонов предложил Беларуси отказаться от участия в зимней Олимпиаде

  • 06 декабря 2017, 15:34
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Депутат Госдумы России Виталий Милонов выступил с неожиданным предложением. Он считает, что национальные олимпийские комитеты стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), а также Беларуси, Казахстана и Кыргызстана могли бы отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в знак солидарности с Россией.

«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным», — цитирует by.tribuna.com слова российского политика.

По мнению Милонова, Международный Олимпийский комитет травит Россию по политическим причинам.

Как известно, накануне МОК отстранил Россию от участия в зимней Олимпиаде-2018. Российские спортсмены, не замешанные в допинг-скандалах, имеют право принять участие в Играх под олимпийским флагом и олимпийским гимном.


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