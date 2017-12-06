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Участковый в Минске спас мужчину, угрожавшего выпрыгнуть из окна

  • 06 декабря 2017, 15:03
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Когда спасатели вскрыли дверь, милиционер успел остановить мужчину на балконе перед прыжком.

Участковый инспектор Центрального РУВД Минска спас пожилого мужчину, который угрожал выпрыгнуть из окна, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Звонок о том, что пожилой мужчина заперся в квартире в доме на улице Каховской и ведет себя неадекватно, поступил в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД. На место выбыли сотрудники Департамента охраны, а также участковый.

«У 80-летнего мужчины произошел нервный срыв — он забаррикадировался в квартире, бросал в дверь металлические предметы, после чего начал выбрасывать вещи из окна, угрожая, что следом выпрыгнет сам», — сказали в ГУВД.

По информации столичной милиции, участковый вызвал скорую и МЧС, а когда спасатели вскрыли дверь, успел остановить мужчину на балконе перед прыжком.

Пенсионера передали сотрудникам скорой для оказания медицинской помощи.


sputnik.by
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Места: Минск (5469)

Метки: Происшествия (11261)

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