Фотофакт: в Могилевской области изъяли 10 тысяч доз психотропов у двух закладчиков
06 декабря 2017, 14:09
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Правоохранители в Могилевской области изъяли 10 тыс. доз психотропов у двух оптовых закладчиков, сообщили БелТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Советского РУВД столицы при поддержке бойцов СОБР МВД задержали оптовых закладчиков особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Информация о наркодилерах была получена в ходе расследования Советского райотдела СК Минска. «Двух неработающих мужчин задерживали в Могилевской области, — рассказал первый заместитель начальника Советского РУВД Минска Сергей Калинник. — Было установлено, что они — оптовые закладчики психотропа альфа-PVP, которые сбывают товар мелким столичным продавцам». Крупные закладки фигуранты делали в 20-30 км от Минска. Работали на интернет-магазин.
При обыске тайника, который был обнаружен в подвале одного из жилых домов, оперативники изъяли более 2 кг порошка и свыше 150 г вещества растительного происхождения. Как показало исследование управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску, в тайнике находилось вещество альфа-PVP и марихуана.
Сейчас в отношении задержанных Советским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ, они заключены под стражу.
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