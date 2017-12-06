Фотофакт: в Могилевской области изъяли 10 тысяч доз психотропов у двух закладчиков

Правоохранители в Могилевской области изъяли 10 тыс. доз психотропов у двух оптовых закладчиков, сообщили БелТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Советского РУВД столицы при поддержке бойцов СОБР МВД задержали оптовых закладчиков особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Информация о наркодилерах была получена в ходе расследования Советского райотдела СК Минска. «Двух неработающих мужчин задерживали в Могилевской области, — рассказал первый заместитель начальника Советского РУВД Минска Сергей Калинник. — Было установлено, что они — оптовые закладчики психотропа альфа-PVP, которые сбывают товар мелким столичным продавцам». Крупные закладки фигуранты делали в 20-30 км от Минска. Работали на интернет-магазин.

При обыске тайника, который был обнаружен в подвале одного из жилых домов, оперативники изъяли более 2 кг порошка и свыше 150 г вещества растительного происхождения. Как показало исследование управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску, в тайнике находилось вещество альфа-PVP и марихуана.





Сейчас в отношении задержанных Советским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ, они заключены под стражу.