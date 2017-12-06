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Двое парней в Минске хотели расплатиться фальшивыми деньгами, которые заработала их знакомая проститутка

  • 06 декабря 2017, 14:16
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Двое 29-летних неработающих парней пытались сдать в банк поддельную 20-рублевую купюру. Ее им передала женщина, которая получила фальшивку за оказание интимных услуг. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что парни пытались сбыть купюру в банке на Уборевича. Банкнота вызвала подозрение у сотрудника финучреждения.

Экспертиза установила, что купюра поддельная. Выяснилось, что заведомо фальшивые деньги им передала 33-летняя жительница Минска. Женщина пояснила, что получила их за оказание интимных услуг.

Фото с сайта guvd.gov.by

Молодых людей задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 221 (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РБ.


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Места: Минск (5469)

Метки: Криминал (8962), Шапито (266)

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