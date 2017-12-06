Двое парней в Минске хотели расплатиться фальшивыми деньгами, которые заработала их знакомая проститутка

Двое 29-летних неработающих парней пытались сдать в банк поддельную 20-рублевую купюру. Ее им передала женщина, которая получила фальшивку за оказание интимных услуг. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что парни пытались сбыть купюру в банке на Уборевича. Банкнота вызвала подозрение у сотрудника финучреждения.

Экспертиза установила, что купюра поддельная. Выяснилось, что заведомо фальшивые деньги им передала 33-летняя жительница Минска. Женщина пояснила, что получила их за оказание интимных услуг.





Молодых людей задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 221 (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РБ.