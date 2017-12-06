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В Минске у грузовика во время движения оторвалось колесо и сбило женщину на остановке — фото

  • 06 декабря 2017, 12:54
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В Минске у грузовика во время движения оторвалось колесо и сбило женщину на остановке, сообщила корреспонденту БелТА старший инспектор ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Инцидент произошел сегодня около 9.20 на Партизанском проспекте. «По предварительной информации, у грузовой машины-контейнеровоза, которая ехала по проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Жилуновича, на ходу отлетело одно из задних колес. Оно выкатилось на тротуар и сбило с ног 40-летнюю женщину на остановке общественного транспорта. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму. Женщина получила ушибленно-рваную рану лба — наложили четыре шва. Также ушиблены оба колена», — рассказала Анастасия Забавская.

По предварительным данным, водитель перед поездкой не проверил техническое состояние транспортного средства.



БелТА
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