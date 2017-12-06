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В «Евроопте» больше не продают «Беллакт». Ритейлер задолжал производителю почти полмиллиона долларов

  • 06 декабря 2017, 12:20
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В Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома поступили жалобы, что в сети магазинов «Евроопт» больше не продают детское питание производства «Беллакт».

Выяснилось, что «Евроопт» задолжал производителю крупную сумму за уже поставленный товар — порядка 9 млрд рублей (старыми), это около 450 тысяч долларов.

Проблема была решена только после вмешательства чиновников. Торговая сеть погасила долг, «Беллакт» возобновил поставки сухих смесей, пишет «Минск-Новости».


naviny.by
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