В «Евроопте» больше не продают «Беллакт». Ритейлер задолжал производителю почти полмиллиона долларов

В Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома поступили жалобы, что в сети магазинов «Евроопт» больше не продают детское питание производства «Беллакт».

Выяснилось, что «Евроопт» задолжал производителю крупную сумму за уже поставленный товар — порядка 9 млрд рублей (старыми), это около 450 тысяч долларов.

Проблема была решена только после вмешательства чиновников. Торговая сеть погасила долг, «Беллакт» возобновил поставки сухих смесей, пишет «Минск-Новости».