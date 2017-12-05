Берут бутербродами и долларами. Сколько стоит позвать на новогодний корпоратив белорусских звезд?

Новый год уже не за горами. Полным ходом идет подготовка к корпоративам. Компании от мала до велика продумывают все пункты праздничной программы, вплоть до участия в ней отечественных артистов. Во сколько обойдется позвать белорусскую звезду на корпоратив, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Александр Солодуха

Он нескромно заявляет, что его буквально рвут на части.

— На новогоднюю ночь меня уже «купил» крупнейший ресторан, — откровенничает собеседник. — На днях заключим второй договор. В планах — еще три заказа.

Условие у главного шоумейкера отечественной сцены простое: 100-процентная предоплата услуги.

— И теплая гримерка, закрывающаяся на ключ, а в ней — зеркало и стойка-вешалка, — вспоминает он и сокрушенно вздыхает: — Иногда и этого нет.

Цена за выступление варьируется от 100 долларов до 10 тыс. условных единиц.

Саша Немо

Артист признается, что предновогодний график у него плотный, но радикальных изменений с прошлым разом не видит.

— По загрузке именно новогодней ночи пока ничего сказать не могу — еще почти месяц впереди, — говорит он.

При этом намекает: все планируемые выступления ограничиваются территорией Беларуси. Хотя, подумав, добавляет:

— Будут заказы на зарубежье — не откажусь. Я довольно мобильный и не вижу сложности в том, чтобы утром провести корпоратив в Минске, а вечером выступить, например, в Москве.

Главное условие райдера — никаких подвижек по времени, дабы успеть на следующую площадку. Что весьма предусмотрительно: в предыдущую новогоднюю ночь у артиста было аж шесть площадок.

Стоимость выступления (от 40 минут до часа) Саши Немо в качестве исполнителя — 3 тыс. рублей. Если еще и в роли ведущего будет — плюс 1 500 к сумме.

Сам он подчеркивает: цены на свои новогодние «выходы» не поднимает.

Дядя Ваня

Рокер еще не определился, где будет встречать 2018 год.

— Есть три потенциальных предложения, в Беларуси и Москве, — посвящает в планы Иван Вабищевич. — Уговорят — будем работать. Нет — встречу праздник в кругу семьи.

Стоимость уговоров составляет от 4 тыс. до 6 тыс. белорусских рублей. Разбежка в цене объясняется техническими нюансами, такими как качество звука.

— Есть такие площадки, где приходится кое-что доделывать-настраивать, — поясняет Дядя Ваня. — А есть где всё делаем под ключ. Вот цена и скачет.

Он придерживается принципа «купить можно любого». Но уточняет: репертуар Стаса Михайлова и Юры Шатунова не будет исполнять ни за какие деньги.

Тео

Тео на загруженный график не жалуется, хотя и включается в активную фазу новогодних корпоративов уже с 8 декабря.

— Декабрь он такой, — юморит Юрий Ващук. — Не зря артисты этот месяц называют «новогодний чёс». Новогоднюю ночь вместе с Олей (Ольга Рыжикова — супруга артиста. — Прим. авт.) будем традиционно встречать на работе: ведем праздничную программу. Бытовой райдер у меня отсутствует как таковой. Главное — наличие питьевой воды. Хотя, если предложат бутерброды на перекус, буду признателен. А вот технический райдер серьезный, потому как хорошо работать с плохим звуком попросту невозможно.

Про цену вопроса он скромно умалчивает. Ссылается на разный формат выступлений: когда один, когда с Олей; когда ведущий, когда певец. Мол, разные агентства — организаторы праздников выставляют свою стоимость.

«Дрозды»

Группа называет самой жаркой датой 22 декабря.

— Уже 5-6 предложений, — признается бессменный лидер Виталий Карпанов. — С работой в новогоднюю ночь еще не определились: выбираем между Минском, Вильнюсом и Ригой. В столице Литвы, правда, уже два раза Новый год встречали. Разнообразия хочется.

Насчет стоимости отшучивается:

— Нельзя все деньгами мерить, мы же не Солодуха! Мы народный коллектив, то, что нужно людям каждый день. Выполнен бытовой райдер? «Дрозды» приедут.

Кстати, о райдере: шесть бутербродов и березовый сок. Если для березового не сезон, подойдет и томатный.

Звучит вроде шуткой, но, учитывая амплуа Карпанова, всякое может быть.