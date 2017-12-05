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Фотофакт: в Минске Skoda снесла остановку

  • 05 декабря 2017, 14:21
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Сегодня в Минске водитель Skoda снес остановку рядом с домом по улице Мясникова, 78.

Случилось это примерно в 12 часов дня. 36-летний водитель на Skoda ехал по улице Клары Цеткин со стороны площади Мясникова в сторону площади Богушевича. Внезапно автомобиль вошел в неуправляемый занос, и водитель наехал на остановку общественного транспорта.


Благо на остановке никого не было, поэтому никто не пострадал. Об этом рассказала официальный представитель ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Яна Богданова, СБ - Беларусь сегодня
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Места: Минск (5466)

Метки: Авто (4684), Происшествия (11254)

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