Фотофакт: в Минске Skoda снесла остановку

Сегодня в Минске водитель Skoda снес остановку рядом с домом по улице Мясникова, 78.

Случилось это примерно в 12 часов дня. 36-летний водитель на Skoda ехал по улице Клары Цеткин со стороны площади Мясникова в сторону площади Богушевича. Внезапно автомобиль вошел в неуправляемый занос, и водитель наехал на остановку общественного транспорта.





Благо на остановке никого не было, поэтому никто не пострадал. Об этом рассказала официальный представитель ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.