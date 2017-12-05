Белорусы и украинцы скупают жилье в литовских селах ради доступа в ЕС

Главы удаленных староств не знают, что им делать с иностранцами, которые покупают в селах дешевое жилье ради получения вида на жительство в Литве.

Украинцы, белорусы интересуются дешевыми квартирами в деревнях только до получения шенгенских виз, а получив их, едут на заработки в Европу, сообщает Delfi со ссылкой на «Новости» TV3.

Приобретенное ими имущество разваливается, накапливаются долги. Найти владельцев этих квартир практически невозможно. Одна из полюбившихся белорусам деревень — Кубилинай. В нем есть три восьмиквартирных дома. На само деле жители есть лишь в нескольких квартирах. Жительница одного из домов Милда рассказала, что на самом деле происходит в деревне: «Первый дом пустой. Во втором живет один человек, в третьем — две жилые квартиры». Женщина сказала, что несмотря на то, что дома пустуют, у каждой квартиры есть хозяин. Две квартиры принадлежат местному фермеру, другие — иностранцам. «Иностранцы приезжали один раз, фотографировали квартиры, больше мы их не видели», — сказала Милда.

Сельские жители сказали, что белорусы и украинцы купили квартиры, не глядя. Местным они сказали, что в квартирах может жить, кто хочет, главное, чтобы платили за электричество. Стоимость одной такой квартиры 250 евро. Такие запущенные квартиры раскуплены во многих селах. К примеру, в Йонишкеляй есть несколько улиц с такими квартирами. «Пять лет назад квартиру купила гражданка Украины. Ей нужна была виза. Больше мы ее не видели. Что ей делать в этом захолустье», — сказал житель Йонишкеляй Хенрикас.