Белорус вошел в ТОП-50 влиятельных людей мира по версии Bloomberg

Наш земляк Игорь Тульчинский попал в список 50-ти наиболее влиятельных людей мира вместе с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и послом США в ООН Никки Хейли. Уроженец Минска основал и активно развивает инвестиционную компанию WorldQuant, которая имеет 26 отделений в 15 странах.

Рейтинг, который составило международное агентство финансовой информации Bloomberg, учитывает 50 людей в сфере бизнеса, финансов, политики, технологий и развлечений, которые тем или иным образом определили события последних 12 месяцев.

Игорь Тульчинский родился в 1966 году в Минске в семье музыкантов. Семья эмигрировала из СССР в США в 1977 году. Тульчинский окончил Техасский университет в Остине, получил степень магистра бизнес-администрирования в сфере финансов в университете Пенсильвании. Затем он работал в сфере высоких технологий — в том числе изучая компьютерные стратегии инвестирования.

Свою фирму WorldQuant бизнесмен основал в 2007 году. Сейчас фирма управляет активами на сумму 5 миллиардов долларов — это примерно 10% валового внутреннего продукта Беларуси.

Инвестиции через Матрицу

Фонд WorldQuant работает на основе алгоритмов инвестирования, которые анализируют и предлагают решения через обработку больших объемов данных. Ища закономерности в данных по всему миру, компания разработала бизнес-модель, которая объединяет сотни специалистов с университетским образованием и степенями для анализа ежедневных событий мировой экономики.

«Компания Игоря Тульчинского WorldQuant находится на передовой нового возрождения количественных методов инвестирования, в которых главное значение имеет способность понять значения миллиардов битов информации в реальном времени», — писала о минчанине в этом году главная бизнес-газета США The Wall Street Journal.

WorldQuant начала год с 4 миллионами алгоритмов прогнозирования игры на бирже и планирует закончить его с 6 миллионами, усиливая свою репутацию восходящей звезды среди количественных хедж-фондов, сообщает Bloomberg.