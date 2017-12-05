Белорус вошел в ТОП-50 влиятельных людей мира по версии Bloomberg

Наш земляк Игорь Тульчинский
попал в список 50-ти наиболее влиятельных людей мира вместе
с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и послом США
в ООН Никки Хейли. Уроженец Минска основал и активно развивает
инвестиционную компанию WorldQuant, которая имеет 26 отделений
в 15 странах.
Рейтинг, который составило международное агентство финансовой
информации Bloomberg, учитывает 50 людей в сфере бизнеса, финансов,
политики, технологий и развлечений, которые тем или иным образом
определили события последних 12 месяцев.
Игорь Тульчинский родился в 1966 году в Минске в семье музыкантов.
Семья эмигрировала из СССР в США в 1977 году. Тульчинский окончил
Техасский университет в Остине, получил степень магистра
бизнес-администрирования в сфере финансов в университете Пенсильвании.
Затем он работал в сфере высоких технологий — в том числе изучая
компьютерные стратегии инвестирования.
Свою фирму WorldQuant бизнесмен основал в 2007 году. Сейчас фирма
управляет активами на сумму 5 миллиардов долларов — это примерно 10%
валового внутреннего продукта Беларуси.
Инвестиции через Матрицу
Фонд WorldQuant работает на основе алгоритмов инвестирования, которые
анализируют и предлагают решения через обработку больших объемов
данных. Ища закономерности в данных по всему миру, компания разработала
бизнес-модель, которая объединяет сотни специалистов с университетским
образованием и степенями для анализа ежедневных событий мировой
экономики.
«Компания Игоря Тульчинского WorldQuant находится на передовой
нового возрождения количественных методов инвестирования, в которых
главное значение имеет способность понять значения миллиардов битов
информации в реальном времени», — писала о минчанине в этом году главная
бизнес-газета США The Wall Street Journal.
WorldQuant начала год с 4 миллионами алгоритмов прогнозирования игры
на бирже и планирует закончить его с 6 миллионами, усиливая свою
репутацию восходящей звезды среди количественных хедж-фондов, сообщает
Bloomberg.
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