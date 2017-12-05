В Питере нашли мертвым пропавшего более года назад белоруса

Пропавшего без вести более года назад белоруса нашли мертвым в Санкт-Петербурге — труп мужчины средних лет был обнаружен накануне в одном из домов на Витебской улице.

Как отмечается, тело лежало на лестнице между вторым и третьим этажами, пишет konkretno.ru.

В ходе разбирательства выяснилось, что погибшим является 47-летний витеблянин, который с 22 апреля числился в федеральном розыске как без вести пропавший. Связь с родственниками и знакомыми он потерял 1 сентября 2016 года.

В настоящее время эксперты устанавливают причину и обстоятельства смерти белоруса.