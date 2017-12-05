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В Минске мужчина прыгнул с моста прямо под колеса фуры и погиб

  • 05 декабря 2017, 09:38
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Мужчина спрыгнул с пешеходного моста на Минской кольцевой автодороге под колеса проезжавшей мимо фуры, сообщает TUT.BY.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 5 декабря, около 0:30 в столичном микрорайоне Малиновка. Прыгнувший под фуру 52-летний мужчина погиб на месте, уточнили в минской ГАИ. На место выезжала следственно-оперативная группа с экспертами.


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Места: Минск (5466)

Метки: Авто (4684), Происшествия (11254)

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