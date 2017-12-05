В Минске мужчина прыгнул с моста прямо под колеса фуры и погиб
- 05 декабря 2017, 09:38
- 1667
- 0
Места: Минск (5466)
Метки: Авто (4684), Происшествия (11254)
Еще одно уголовное дело. В Печах повесился рядовой из Калинковичского района
Семнадцатилетний парень обокрал погибших в авиакатастрофе под Хабаровском людей
29-летний замдекана геофака БГУ молниеносно скончался прямо в рабочем кабинете
Фотофакт: трое парней катались на авто в Житковичском районе — три трупа
В воскресенье возле Универмага «Гомель» гражданин Армении на «Лексусе» сбил гомельчанина — фотофакт
Белоруска нашла в Крыму похищенного четыре года назад в Гомеле сына
Самое обсуждаемое
«Платить всегда, платить везде…» 5 изменений в «антитунеядском декрете»
В воскресенье возле Универмага «Гомель» гражданин Армении на «Лексусе» сбил гомельчанина — фотофакт
В Гомеле выясняли, платят ли автолюбители дорожный сбор
Как Сталин уничтожал женщин и детей. Репортаж из лагеря смерти АЛЖИР
Депутаты расширили границы Гомеля
Житель Добруша из-за девушки порезал двух китайских рабочих
Непогода берет свое. В Гомеле на объездной в авариях пострадали сразу восемь автомобилей