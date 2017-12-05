NaviBand представили новый клип и намекнули, что ждут ребенка

Участники коллектива Ксюша Жук и Артем Лукьяненко прозрачно намекнули в новом клипе, что скоро в их семье ожидается пополнение.

Премьера нового клипа на песню «А дзе жывеш ты?» от участников конкурса «Евровидение-2017», NaviBand, стала маленькой сенсацией. Помимо симпатичного видеоряда, в клипе есть прозрачный намек на то, что Ксюша скоро станет мамой.

NaviBand разместили клип на своем YouTube-канале и многозначительно отметили, что «начинают новый путь творческой и жизненной истории». В финале клипа Артем гладит Ксюшу по животу, и всем становится понятно, что пара ждет ребенка.

Официальный выход альбома NaviBand «Адной дарогай» запланирован на 8 декабря. Музыканты приступили к работе над ним сразу после возвращения с международного конкурса песни «Евровидение-2017», где вышли в финал.