«Платить всегда, платить везде…» 5 изменений в «антитунеядском декрете»

85 лет назад, 4 декабря 1932 года в Советском Союзе был принят декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам.

«Кто не работает, тот не ест» — такой был девиз советского государства.

В 30-х годах прошлого века тунеядцами и паразитами стали крестьяне: их требовалось поставить в такие условия, чтобы они и думать забыли о сопротивлении колхозам и смирились со своей судьбой.

Нынешний декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», принятый в апреле 2015 года, коснулся практически каждой белорусской семьи.

Напомним, согласно этому документу, белорусское государство пыталось взыскать 20 базовых величин (360 рублей) с людей, которые официально нигде не трудоустроены. В общей сложности извещения с требованием оплатить налог на тунеядство («сбор на финансирование государственных расходов») получили почти полмиллиона человек.

Как мы писали ранее, в конце зимы — начало весны 2017 года в Беларуси прошла серия массовых уличных акций против «декрета о тунеядцах».

После волны протестов, в марте, Президент остановил действие декрета и отправил его на доработку — до осени. Тогда же Александр Лукашенко в жесткой форме обязал к 1 мая трудоустроить всех безработных. Чиновники, разумеется, отчитались о выполнении приказа, хотя в реальности предприятия по-прежнему увольняют больше сотрудников, чем принимают, и многие люди остаются без работы.

3 августа, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, Президент снова заявил, что обновленный закон должен быть подготовлен к 1 октября. При этом, по мнению Александра Лукашенко, главную тяжесть выполнения «декрета о тунеядцах» должны принять на себя чиновники местных исполкомов (ранее эта функция была возложена на налоговые инспекции).

Позднее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко подчеркнул, что в новой редакции декрета основной упор делается на содействие в трудоустройстве тем, кто хочет найти работу, и на возвращение в социум людей, ведущих асоциальный образ жизни. Однако министр труда и социальной защиты Ирина Костевич нарисовала совсем другую картину. По ее словам, правительство предлагает реализовать принцип «Не работаешь — платишь за услуги». Иными словами, предполагается, что «тунеядцы» будут стопроцентно оплачивать субсидируемые за счет госбюджета услуги.

5 изменений, которые предлагают внести в «антитунеядский декрет»

1. Детский сад

Помимо того, что родители платят за питание, нужно будет оплачивать образовательные и коммунальные услуги, предоставляемые учреждением дошкольного образования.

2. Школа

Родители не платят за обучение детей в школе, хотя учебники приходится покупать. Но если предложение Минтруда будет принято, «тунеядцам» за услуги среднеобразовательного учреждения образования придется платить.

3. Профессионально-техническое и высшее образование

Дети, чьи родители будут признаны «тунеядцам», не смогут получать бюджетное образование по специальности.

4. Здравоохранение

Если человек не работает, то лишается бесплатных медуслуг. Безусловно, экстренную медпомощь окажут каждому, например, вырежут аппендицит, но рак дорогостоящими лекарствами лечить за счет государства не будут.

5. Жилье

Счета за коммунальные услуги «тунеядцы» будут оплачивать по полному тарифу.

Кроме того, обновленная версия декрета № 3 получила новое название — «О содействии занятости». А также точно известно, что будут усилены меры «по выявлению граждан, не задействованных в экономике, но имеющих доходы». Заработать новый декрет должен с 1 января 2019 года.