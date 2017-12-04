Известный продюсер сломал ребро, играя в хоккей с Лукашенко

Известный российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш сломал ребро во время хоккейного матча в Минске против команды президента Беларуси.

Матч состоялся еще 27 ноября на малой арене Дворца спорта в в рамках учебно-тренировочного процесса хоккейной дружины главы государства, сообщает Sputnik Беларусь.

«Играл в хоккей, забил пару голов и сломал ребро, попал в больницу и получил трогательный <...> сувенир от <...> президента Беларуси», — написал Дробыш в своем аккаунте в Instagram.

Сувениром оказалась плитка шоколада с автографом Александра Лукашенко.

В одной команде вместе с Дробышем играл российский дрессировщик Аскольд Запашный (его брат Эдгард наблюдал за матчем с трибуны), белорусский бизнесмен Юрий Чиж, заместитель председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков.

Как рассказал Эдгард Запашный, после матча белорусский президент долго не уходил со льда — общался с хоккеистами, фотографировался.

«Я приятно поражен его гостеприимством, человеческому отношению к каждому на площадке и невероятно сильной энергетике. С большим удовольствием мы с братом будем приезжать на тренировки и на матчи по хоккею», — сказал Эдгард Запашный.