Николай Статкевич: Лукашенко, извините, в задницу Путину затолкал Беларусь и сам туда залез

Президент России Владимир Путин более популярен в Беларуси, чем белорусский лидер Александр Лукашенко, заявил оппозиционер, глава незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич.

Бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиционной незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич заявил в интервью УНН, что президент Беларуси Александр Лукашенко 20 лет целенаправленно уничтожал все основы независимости страны.

Отвечая на вопрос, не отдаст ли Запад Беларусь «в объятия Москвы», если будет игнорировать Лукашенко, Статкевич сказал: «Вы знаете, этот режим уже не в объятиях Москвы, он там уже, извините, в задницу Путину (президенту России. — „ГОРДОН“) затолкал Беларусь и сам туда залез».

«Москва контролирует здесь все. Лукашенко 20 лет целенаправленно уничтожал все основы независимости Беларуси, он думал, что тут будет филиал России вечно. Но когда у России заканчиваются деньги, то это, как в любой фирме: закончились деньги — надо думать, что делать с филиалом. Сократить там все? Присоединить вообще к себе? Он (Лукашенко. — „ГОРДОН“) перепугался и бросился на Запад, но он не может быть никаким гарантом независимости — он самый главный враг этой независимости», — заявил Статкевич.

По его мнению, в Беларуси нужно провести честные выборы и реформы, но Лукашенко не может на это пойти.

«Хочешь уменьшить зависимость от России? Так не надо выпрашивать деньги на Западе, надо просто провести экономические реформы, дать больше свободы бизнесу. Но 80% экономики — государственные, конечно, это очень неэффективно. Такая экономика производит только убытки. Но такая экономика очень выгодна политически... Конечно, мы не против диалога, но и Запад должен выполнять свои собственные условия — это политические и экономические реформы. Но когда они идут на контакт с ним (Лукашенко. — „ГОРДОН“) без выполнения любых условий, они не помогают независимости, они просто подрывают ее основы, все равно же они деньги дарить не будут. Простые белорусы смотрят и видят: да, они с этим придурком разные слова используют, они с ним дружат, у нас одна надежда на Путина и Россию. Привело это к тому, что сегодня меньше 20% за Европейский союз, а раньше было 50%, и больше 60% за интеграцию с Россией. Вот к чему привела такая политика Запада. Они не помогают независимости, ублажая Лукашенко, они подрывают основы независимости в головах у людей. Потому что только люди могут защитить нашу страну. Белорусская армия — давно филиал российской, спецслужбы наши — КГБ — давно филиал ФСБ, убыточная экономика — филиал российской и так далее», — считает Статкевич.

По его словам, Европейский союз, «прогибаясь перед Лукашенко, толкает Беларусь в объятия Путина».

«Потому что Путин более популярен в Беларуси, чем Лукашенко, и в первую очередь среди офицеров силовых структур. Вот такая ситуация», — добавил оппозиционный белорусский политик.

Статкевич — критик президента Беларуси Александра Лукашенко, его соперник в борьбе за президентское кресло на выборах 2010 года. Был арестован при разгоне акции протеста в день президентских выборов, 19 декабря 2010 года, и осужден на шесть лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Помилован Лукашенко в августе 2015 года.

30 октября, через день после участия в митинге памяти жертв сталинских репрессий перед зданием белорусского КГБ, Статкевич в очередной раз был задержан белорусскими правоохранителями. По данным «Радио Свобода», за 10 месяцев 2017 года Статкевич провел в тюрьме 34 суток.