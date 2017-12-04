Лукашенко подставили? Главу Солигорского района задержали по ложному доносу

Прокурор запросил девять лет колонии для Александра Римашевского. Но выяснились новые обстоятельства громкого уголовного дела.

Близится к завершению разбирательство по делу экс-председателя Солигорского райисполкома. Александра Римашевского обвиняют в коррупции. Подсудимый вину не признает и прямо говорит: его подставили. А заодно и президента — ведь, чтобы задержать чиновника такого уровня, нужно получить разрешение от Лукашенко. И глава государства дал добро, но как выяснилось в суде, решение это появилось на основе доноса.

По версии следствия, Александр Римашевский за два года четыре раза получал взятки — на общую сумму 16 900 долларов. Деньги ему передавал представитель компании «Белросагросервис» Владимир Михалюк. Его фирма поставляла предприятиям Солигорского района семена, средства защиты растений и сельхозтехнику. Но деньги за товар вовремя не выплачивались.

Михалюк, как указано в обвинении, давал взятки председателю райисполкома, чтобы тот распорядился рассчитываться в первую очередь с «Белагросерисом». Гособвинитель зачитал несколько способов, с помощью которых погашалась задолженность — деньги из бюджета, договоры о переводе долга и встречные поставки мяса, молока, зерна и рапса.

Римашевский заявил, что никаких денег от Михалюка не получал, компания «Белросагросервис» не отличалась от других поставщиков, а если внимательно проанализировать цифры, то задолженность росла даже после того, как представитель фирмы якобы передавал чиновнику деньги. И это не единственная нестыковка по делу.

Эпизод первый: свидетель не помнит, как давал взятку Римашевскому

По словам Владимира Михалюка, проблемы с Солигорским районом начались со второй половины 2015 года. Приходилось все время ездить к руководителям и упрашивать заплатить за поставленный товар. В суд Михалюк идти не хотел, так как считал, что после этого все деловые отношения будут закончены. Поэтому предприимчивый агроном, с его же слов, решил дать взятку:

«В случае неоплаты долги повесили бы на меня, у нас такая устная договоренность с компанией, — пояснил свидетель в суде. — Александр Брониславович у меня ничего не требовал, не обозначал никаких цифр. Это была моя инициатива дать ему деньги за то, что начали погашать долги. Римашевского о своей инициативе я не уведомлял. Я просто зашел в его кабинет и сам положил деньги в шуфлядку. Ориентировочно 4 тысячи долларов там было».

Когда прокурор начал уточнять, куда именно взяткодатель положил деньги и видел ли это обвиняемый, свидетель начал теряться. Сначала он сказал, что положил деньги в тумбочку. Потом исправился и заявил, что положил деньги в выдвижной ящик рабочего стола, по левую руку от стула. На это обвиняемый возразил: «У меня в рабочем кабинете нет ящиков слева, только справа». Тогда Михалюк попробовал заявить, что вообще отдал деньги в руки чиновнику.

Когда же у него попросили наконец определиться, свидетель попытался уйти от вопроса: «Это очень неприятный момент, я ничего не помню. Наверное, все-таки в шуфлядку положил деньги. Я знал, что это противоправно. Это неудобно и стыдно. Какие могут быть еще комментарии?»

По мнению прокурора Юрия Шерснева, вина Римашевского по данному эпизоду подтверждается его встречами и телефонными разговорами с Михалюком. Но адвокат обвиняемого Дмитрий Горячко с этим не согласен:

«Факт встречи и телефонных соединений в тот момент не может служить доказательством передачи взяток. Потому что и на тот момент, и раньше Михалюк работал в Солигорском районе и решал свои вопросы по погашению задолженности, то есть он мог быть в исполкоме по рабочим вопросам. С таким же успехом можно говорить про все телефонные разговоры, которые были у моего подзащитного с Михалюком: и тогда он давал взятку, и тогда давал взятку...

Но кроме голословных и непоследовательных показаний свидетеля должна быть какая-то объективная информация. И она есть. Если обратиться к первичным показаниям Михалюка, он говорит, что до середины 2016 года у них задолженность вообще не погашалась, так что оснований передавать взятку у него не было. Потом он уже начинает эти показания менять, подгонять под те, которые нужно органу уголовного преследования. Но кроме голословных утверждений свидетеля каких-либо объективные доказательства отсутствуют».

Эпизод второй: силовики следят за Римашевским, но знает ли об этом Лукашенко?

В первый раз Владимир Михалюк, по его словам, давал взятку из своих личных средств. Во второй раз он решил попросить деньги у директора компании — 5,8 тысячи долларов.

«Директор положил эту сумму в мою шуфлядку. Я пересчитал деньги и отправился в Солигорск», — пояснил свидетель.

Какие были купюры и как была упакована взятка, он не помнит. В суде представитель «Белросагросервиса» подчеркнул, что никогда не обсуждал с Римашевским размер взяток и за что полагается вознаграждение. А в обвинении отмечено, что Михалюк прямо заявил главе района, что готов платить за положительное решение своего вопроса.

Вызывает также вопросы позиция директора фирмы. В суде он заявил, что дал деньги в долг своему сотруднику, чтобы тот передал их в качестве взятки главе Солигорского района. У Михалюка не было доли в «Белросагросервисе», он был просто нанятым работником, поэтому формулировка «дать в долг на взятку» выглядит более чем странной.

Михалюк, кстати, и по этому эпизоду не смог пояснить, как передавал взятку.

«Вроде бы снова в шуфлядку положил... Или, может, даже в подсобке ему отдал, у него за столом был такой маленький кабинетик», — заявил он при допросе.

«Почему вы не помните?» — уточнил у него судья.

«Да стыдно потому что. Я в шоке был. Избавился, и слава богу. Мне было неудобно перед человеком — видеть, как он будет оправдываться или отказываться».

«А почему вы уверены, что Александр Брониславович принял эту сумму?» — продолжил судья.

Этот вопрос остался без ответа.

Прокурор в суде заявил, что вину Римашевского по эпизоду с передачей второй взятки подтверждает протокол оперативного осмотра — силовики сначала проникли в кабинет Михалюка, где нашли те самые 5,8 тысячи долларов, а потом засняли на видео, как агроном раскладывает купюры. В тот же день по сотам мобильного оператора правоохранители определили, что Михалюк был в Солигорском райисполкоме.

Соединив это с признательными показаниями взяткодателя, госообвинитель пришел к выводу, что обвиняемый во второй раз получил взятку.

Адвокат с этим не согласен: «Михалюк красочно описывал, как в этот день почти час находится в кабинете Римашевского, там же находится его товарищ Новицкий, потом еще кто-то, они долго обсуждают рабочие моменты. Потом все ушли, он остался наедине с Римашевским, подошел к столу Александра Брониславовича, причем заявил о некой тумбочке, которая на самом деле находится совсем с другой стороны, и сообщил, что он положил туда деньги, чтобы Александр Брониславович не видел, как он туда их положил, но якобы он их туда положил.

Ни Новицкий, ни другие свидетели, на которых указывал Михалюк, не подтвердили, что в этот день они встречались в кабинете у Римашевского. Более того, орган уголовного преследования вводит нас в заблуждение, говоря о том, что с 12:05 и до 12:39 Михалюк находился в кабинете у Римашевского. Это не так. Телефонные соты показывают, что Михалюк находился в районе исполкома семь минут. За это время он должен был подъехать, остановиться, подняться на третий этаж, зайти в кабинет, поговорить, потом, как он говорит, зайти к Михновцу (заместитель Римашевского. — ред.), провести все эти действия и успеть оставить деньги.

Если бы он был олимпийский чемпион по бегу или какой-нибудь фантастический герой, можно было бы предположить, что это возможно. Но это 56-летний мужчина, который не так быстро передвигается, и у которого не было необходимости торопиться. Так что по времени никак не получается встретиться при тех обстоятельствах, о которых он говорил, и передать эти деньги. Объективно не хватает времени».

Дмитрий Горячко также считает, что если бы силовики действительно до передачи взятки обнаружили деньги в кабинете Михалюка, ничто не мешало им пометить эти деньги и переписать их номера.

«И в тот же день просто зайти в кабинет к Римашевскому и сказать: „Мы у вас сейчас проведем осмотр, и найдем тут деньги“, — заявил адвокат. — Но они почему-то этого не делают. Потому что эта теория у них родилась в 2017 году, и они решили использовать эту ситуацию, даже не удосужившись внимательно проанализировать время, в течение которого Михалюк мог находиться в соте. В тот день Михалюк вместе с деньгами поехал сразу не к Римашевскому, а совершенно к другим людям и по другим адресам — это мы видим по сотам».

Описываемые события происходили в августе 2016 года. На тот момент у силовиков еще не было разрешения президента на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Римашевского, настаивает адвокат.

Знал ли Лукашенко, что за его спиной идет слежка за главой Солигорского района? Михалюк в поле зрения силовиков попал, кстати, гораздо раньше, чем Александр Римашевский.

Эпизод третий: Михалюк носит взятки, но задолженность только растет

В третий раз, как указано в обвинении, взятку бывший чиновник получил в конце 2016 года — 4,4 тысячи долларов Владимир Михалюк привез ему домой. По словам свидетеля, он беспокоился, что главу района могут прослушивать.

«Я не хотел уже встречаться в кабинете Александра Брониславовича, поэтому приехал к нему домой в деревню Камень Копыльского района, — пояснил свидетель. — Мы посидели на веранде. Когда уходил, оставил на подоконнике 4,4 тысячи долларов — 2% от погашенной по поставкам суммы».

«Римашевский видел, что вы оставили для него деньги?» — уточнил судья.

«Утверждать этого не могу», — ответил Михалюк.

В суде он настаивал, что встретился с чиновником 30 декабря 2016 года, накануне праздников. Однако по телефонным сотам удалось установить, что в этот день свидетель находился в Минске. На это обратил внимание адвокат обвиняемого.

«На стадии предварительного следствия Михалюк говорит, что клал деньги так, чтобы подзащитный этого не видел, но он предполагал, что должен увидеть, при этом ни разу не передавал взятку в руки, — отметил Горячко. — И это странно для человека, который якобы благодарит. Почему он так говорит? Да потому что не передавал он никакие деньги!»

Защитник озвучил еще один факт: если проанализировать задолженность перед «Белросагросервисом», которая якобы погашалась, то можно заметить, что на протяжении 2016 и 2017 года она не уменьшалась, а росла. И тогда возникает резонный вопрос: за что же давались взятки? Размер долга солигорских хозяйств оставался в районе 300 тысяч долларов.

Эпизод четвертый: оперативники прервали съемку на 40 минут, когда искали взятку в машине мэра

Но самым любопытным в этом деле является четвертый эпизод, который произошел в мае 2017-го, когда Александр Римашевский был задержан. Правоохранительные органы тогда утверждали, что взяли мэра города с поличным — при получении взятки. Но на суде выяснились новые подробности.

Владимир Михалюк рассказал, что в один из дней, когда он ехал на встречу с Римашевским, его остановил инспектор ГАИ, следом приехали оперативники ГУБОП, которые прямо заявили, что давно следят за агрономом, знают, что он дает взятки, а для большей верности показали ему видео из кабинета, где он раскладывает купюры по карманам.

Михалюку, по его словам, предложили сделку: он пишет чистосердечное признание, где рассказывает, как возил взятки Римашевскому, потом участвует в следственном эксперименте, и тогда его не будут судить, а по делу допросят только как свидетеля.

Учитывая, что Владимир Михалюк на допросах заявлял, что в мае давать деньги чиновнику не планировал, следственный эксперимент с передачей взятки адвокат Римашевского и он сам расценивают как провокацию.

В тот день Михалюк встречался с главой района в его рабочем кабинете. Но там он деньги ему не передает. Говорит, что договорился сделать это в родной деревне Александра Римашевского — из соображений безопасности.

Однако защитник обвиняемого обращает внимание, что факт передачи взятки никак не зафиксирован, хотя Михалюку заранее выдали помеченные деньги и записывающую аппаратуру. Видеозапись следственного эксперимента прерывалась более чем на 40 минут. Это в суде подтвердили и понятые, которые сказали, что «просто стояли и чего-то ждали».

Деньги в итоге были обнаружены в тоненькой книге, в которой лежал конверт и 27 купюр — 2,7 тысячи долларов.

«На видео мы видим, что книгу внимательно посмотрели и положили, далее на нее складывают другие предметы, которые достают из ящика. А когда возобновляется видеосъемка, эта книга почему-то уже оказывается наверху и один из осматривающих автомобиль открывают эту книгу и вот, пожалуйста — сразу конверт, — обратил внимание защитник. — Слава богу, у одного понятого хватило совести, он рассказал нам, как этот конверт появляется в книге. Оказывается, один сотрудник милиции открыл дверь от водителя, когда видеосъемка была приостановлена, добрался до пассажирского сиденья и, как сказал понятой, что-то там делал, копошился, после чего возобновилась видеосъемка, и нам показывают конверт!

Показания понятого говорят нам, каким образом эта так называемая взятка оказалась в машине. Говоря простым языком, она была подброшена. Я считаю, что появление этого доказательства — конверта в машине — произошло с грубейшими нарушениями Уголовно-процессуального кодекса».

Кстати, протокол передачи Михалюку денег для взятки так и не был составлен. Еще до начала следственного эксперимента правоохранители должны были получить добро от президента и главы Следственного комитета, учитывая высокую должность Рымашевского. И здесь тоже есть вопросы.

«В суде Михалюк заявил, что 13 мая он написал чистосердечное признание о том, что в ноябре 2016 года якобы вручил Римашевскому взятку в размере 3 тысяч долларов, — отметил адвокат. — Но потом в судебном заседании Михалюк признался, что это был ложный донос — не брал мой подзащитный никакой взятки! Однако эти сведения наравне с его чистосердечным признанием от 19 мая, где он также сообщает сведения, которые не соответствуют действительности (о том, что он якобы дал Римашевскому в августе 3 тысячи долларов, а 2,8 тысячи забрал себе), положены в основу информации, которая была доложена как президенту, так и председателю Следственного комитета, на основании которых было получено согласие и возбуждено уголовное дело».

Когда судья зачитывал письменные материалы дела, выяснилось, что на одном из допросов Александр Римашевский признал вину в получении четвертой взятки — той самой, где его взяли «с поличным». Но во время заседания экс-председатель пояснил, что на него оказывалось давление: задержали жену, пришлось вызывать скорую, в СИЗО приходили оперативники, чтобы добиться от него признательных показаний.

Похожие обстоятельства нам уже приходилось описывать по другим резонансным уголовным делам. Как видим, система не делает исключение даже для тех, кто включен в кадровый реестр президента.

Вопросов по делу Римашевского действительного много, но гособвинитель уверен, что вина бывшего чиновника доказана полностью, поэтому прокурор требует отправить его на девять лет за решетку, с конфискацией имущества.

В суде прозвучало, что бывший глава Солигорска жил в служебной квартире, родительский дом ремонтировал в кредит, а дом в родной деревне получил, будучи там председателем колхоза. В семье есть внедорожник, оформленный на супругу.

4 декабря Александр Римашевский выступит с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для принятия решения по делу, которое уже стало показательным для всей системы.