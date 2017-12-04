Офицеры учебного центра, где погиб солдат Коржич, получили награды

Скандалы, связанные с дедовщиной в армии, не сказались на желании Александра Лукашенко награждать и ублажать своих офицеров.

Руководитель Беларуси подписал указ № 423, который может стать рекордным по количеству офицеров, получивших награды. В числе награжденных есть и представители 72-го учебного центра — того самого, где погиб солдат Саша Коржич. Таким образом, Александр Лукашенко продемонстрировал, что из большого грома малый дождь, что одной рукой он карает, другой милует.

Шесть представителей оскандалившегося учебного центра получили медали «За безупречную службу» разной степени. Это начальник центра по физподготовке и спорту, преподаватели, офицеры, ответственные за техническое обеспечение. Надо понимать, они не имеют непосредственного отношения к смерти солдата Коржича (или даже можно говорить — солдат, потому что возбуждены уголовные дела и по более ранним фактам гибели срочников). Однако, вряд ли уместно награждать за безупречную службу тех, кто не мог не знать и не понимать, что происходит в учебном центре, но молчал и покрывал.

Примечательно, что награждены также офицеры Генштаба, центрального аппарата Минобороны, задача которых контролировать ситуацию в войсках. Получили свои медали и офицеры отдела информации Управления идеологической работы Министерства обороны, которое старательно прикрывало масштабы дедовщины в армии.

Указы о награждении военных в нашей стране дело формальное и рутинное: у многих медалей больше, чем у участников боевых действий. Однако в разгар общественного возмущения масштабами дедовщины в армии указ Лукашенко о награждении военных вряд ли можно считать уместным. Это, скорее, демонстративный плевок на мнение людей.