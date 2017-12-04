В Жодино выпал из окна общежития и погиб 6-летний мальчик

В Жодино в субботу второго декабря с восьмого этажа выпал шестилетний ребенок, сообщает городская газета «Жодзінскія навіны». Пострадавший мальчик скончался на месте. В момент трагедии мальчик находился в комнате один, его отчим вышел покурить, а мама была в магазине.

Трагедия произошла в субботу второго декабря в городе Жодино. Издание сообщает, что мама погибшего вышла в магазин и оставила сына дома с отчимом. Пока мужчина пошел курить, ребенок выпал из окна на восьмом этаже общежития.

По информации УСК по Минской области, сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются Жодинским городским отделом СК. На месте работает следственно-оперативная группа. Также в управлении Следственного комитета по Минской области в очередной раз обратились к гражданам с просьбой не оставлять детей без присмотра, особенно если ребенок может самостоятельно открыть окно.