На гала-ужине отметились наиболее заметные белорусские дизайнеры. Просто так попасть на награждение было невозможно. Смысл и пафос премии в том, чтобы собрать вместе опытных и молодых игроков фэшн-бизнеса и дать возможность появиться новым неожиданным идеям и союзам.

Атмосфера, эмоции, люди — в фоторепортаже Сергея Гудилина.





































Добавим, что все победители, которых избирали по итогам двух последних сезонов, в качестве приза получили золотой значок от ювелирного завода Zorka — генерального партнера Belarus National Fashion Award.













Кого отметило жюри





«Дизайнер женской одежды» — Юлия Гилевич

Номинировались: Наталья Корж, Александра Жебрун, Екатерина Волкова, Татьяна Ефремова, Ирина Бойтик, Светлана Тодорская, Александр Борщев и Наталья Жук, Ольга Новик, Марина Давыдова, Александра Жук и Дарина Водопьянова, Тамара Горидовец, Леор Гофман, Екатерина Тикота.

«Дизайнер мужской одежды» — Людмила Тараканова

Номинировались: Иван Айплатов, Апти Эзиев, Руслан Хляменко, Артем Ярмола, Татьяна Мартиновская, Светлана Поддубная, Дмитрий Заболотный.





«Дизайнер детской одежды» — Navy Kids

Номинировались: Falkovich, Julia Radova, Юлия Кутепова. Nelva, Vesnaletto, Condra Deluxe, Devita, Balunova, Candy Lady, Alena Goretskaya, Emse, S. Veles, Navy, Coo Culte, Mua, Ivera Collection, Unona, Teffi Style, Lakbi (как «Fashion-бренд»).





«Дизайнер аксессуаров» — Panaskin

Номинировались: Label D, Marina Skrabovskaya, Vanilla Naomi, Le Furle, E.Novikovskaya, Max Mironov.





«Fashion roots» (те, кто работает с национальной тематикой) — Tanya Tur

Номинировались: Limitedminsk, Наталья Кострома-Андреюк, Honar, Tikota Unique.

«Эко-бренд» — Historia Naturalis

Номинировались: Poetka, Heartiness, Анна Янчилина, Jamido Manufaktura.









«Новый талант» — Leushina

Номинировались: Lebu, Nowwon, Loh Apparel, Alexandra Hunnas, Random Rebels, The Young Clothes, Wear Bigel.

«Открытие года» — Lsd

Номинировались: Amber Look, Ksenia Romanova, Dofamine, Scapegoat 404, She’fon, Devita, S.Veles, Taya, R.O.S.E., Petushkova, Amber Look, Pintel.





Предполагается, что премия станет ежегодной традицией и одним из главных событий белорусской модной индустрии.



