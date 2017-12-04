Кредитный бум: с января банки одолжили белорусам миллиард рублей на покупки

Белорусы сейчас должны банкам 2,72 миллиарда рублей в виде потребительских кредитов. Это рекордная сумма. При этом, как следует из статистики Нацбанка, с начала года физлица одолжили на покупки без малого миллиард рублей.

Всего граждане должны банкам 8,5 миллиарда рублей. Получается, каждый третий рубль идет на какие-то покупки или какие-то повседневные расходы (например, ремонт или поездки).

Потребительское кредитование сейчас демонстрирует рекордные темпы. Только за октябрь задолженность белорусов по потребительским кредитам выросла на 160 миллионов рублей. Для сравнения: в октябре объем выданных кредитов «на покупки» увеличился на 131 миллион рублей. А с начала года этот показатель вырос на 996 миллионов рублей.





Как и всегда, почти половина объема выданных кредитов приходится на Минск и Минскую область. Также в тройке лидеров Гомельская область.

Еще месяц назад некоторые коммерческие банки, рассказывая о ситуации в сфере потребительского кредитования, говорили, что уже выполнили годовые планы. Свою роль в этом сыграла и политика Нацбанка по снижению ставок, и рост зарплат.

Стоит отметить, что на плохую задолженность банки не жалуются. Белорусы исправно платят по своим долгам. Проблемная задолженность, по статистике Нацбанка, на 1 ноября 2017 года составила 1,1% от всего кредитного портфеля банков.

Однако у роста потребительского кредитования есть и минусы. Часть товаров, которые граждане покупают в кредит, импортного производства. А это, как отмечал ранее в комментарии FINANCE.TUT.BY старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, усиливает давление на курс рубля. Собственно, последствия этого мы наблюдали уже на прошлой неделе, когда на последних торгах осени все три валюты корзины — доллар, евро и российский рубль — обновили годовые максимумы.

В банках же отмечают, что интерес к потребительскому кредитованию среди населения продолжает усиливаться. Например, на прошлой неделе сразу два банка заявили об увеличении максимальных размеров кредитов на потребительские нужды.