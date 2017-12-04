Кредитный бум: с января банки одолжили белорусам миллиард рублей на покупки

Белорусы сейчас должны банкам 2,72 миллиарда рублей в виде
потребительских кредитов. Это рекордная сумма. При этом, как следует
из статистики Нацбанка, с начала года физлица одолжили на покупки без
малого миллиард рублей.
Всего граждане должны банкам 8,5 миллиарда рублей. Получается, каждый
третий рубль идет на какие-то покупки или какие-то повседневные расходы
(например, ремонт или поездки).
Потребительское кредитование сейчас демонстрирует рекордные темпы.
Только за октябрь задолженность белорусов по потребительским кредитам
выросла на 160 миллионов рублей. Для сравнения: в октябре объем выданных
кредитов «на покупки» увеличился на 131 миллион рублей. А с начала года
этот показатель вырос на 996 миллионов рублей.
Как и всегда, почти половина объема выданных кредитов приходится
на Минск и Минскую область. Также в тройке лидеров Гомельская область.
Еще месяц назад некоторые коммерческие банки, рассказывая о ситуации
в сфере потребительского кредитования, говорили, что уже выполнили
годовые планы. Свою роль в этом сыграла и политика Нацбанка по снижению
ставок, и рост зарплат.
Стоит отметить, что на плохую задолженность банки не жалуются.
Белорусы исправно платят по своим долгам. Проблемная задолженность,
по статистике Нацбанка, на 1 ноября 2017 года составила 1,1% от всего
кредитного портфеля банков.
Однако у роста потребительского кредитования есть и минусы. Часть
товаров, которые граждане покупают в кредит, импортного производства.
А это, как отмечал ранее в комментарии FINANCE.TUT.BY старший аналитик
Альпари Вадим Иосуб, усиливает давление на курс рубля. Собственно,
последствия этого мы наблюдали уже на прошлой неделе, когда на последних
торгах осени все три валюты корзины — доллар, евро и российский рубль —
обновили годовые максимумы.
В банках же отмечают, что интерес к потребительскому кредитованию
среди населения продолжает усиливаться. Например, на прошлой неделе
сразу два банка заявили об увеличении максимальных размеров кредитов
на потребительские нужды.
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