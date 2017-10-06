«Самые сексуальные уроженки Беларуси»: кого из наших моделей любит мировой глянец

Катя Доманькова — выпускница модельной школы Сергея Нагорного, в которую она попала случайно: агент заметил эффектную девушку в кафе. История Золушки продолжилась тем, что Катя стала обладательницей титула «Супермодель мира — 2006», после чего на нее посыпались контракты с модными брендами, в том числе с Victoria’s Secret.
Екатерина отмечает, что она «уже не в модельном возрасте» (ей 28)
и хочет просто воспитывать своих детей и развивать собственный проект
о здоровье и красоте.
А эта яркая блондинка — Марина Линчук. И она рекордсменка среди белорусских девушек, появлявшихся на страницах глянца.
На протяжении нескольких лет Марина становится лицом Vogue, Harpers
Bazaar и Еlle. Кстати, французский Vogue даже включил ее в тридцатку
главных моделей двухтысячных.
Каблуки и сексуальные платья Марина ненавидит, о чем рассказала
в интервью для Tatler. Ходила бы исключительно в фуфайках, как
«у мальчишек, которые на гитаре в подъезде играли» во времена ее минской
юности, да нынешний бойфренд не дает. Уже три года Марина встречается
с Брендоном Грином, сыном владельца Topshop сэра Филипа Грина.
Женя Катова — еще одна востребованная за рубежом выпускница модельной
школы Нагорного. Светлоглазую белоруску часто сравнивают с первой
индийской красавицей — актрисой Айшварией Рай.
Совсем недавно она открывала шоу Dolce&Gabbana, а менее года назад получила свою обложку и разворот в журнале Vogue.
А вот Сабина Лобова пришла в модельную школу целенаправленно — точнее, родители привели. Ей тогда было 14 лет.
За это время девушка похудела на 19 кг, в совершенстве выучила
английский и французский... и попала в топ мировых моделей! Сейчас
за ее плечами обложка Vogue, открытие шоу Victoria Beckham
и сотрудничество с Gucci, Galliano, Calvin Klein и Hugo Boss.
Белоруску Таню Дягилеву в 13 лет заметили представители международного модельного агентства IMG-Models.
А уже в 19 лет она упоминалась в атласе, который был составлен
журналом Esquire. В нем были названы самые привлекательные женщины всей
планеты, по одной представительнице от страны. Татьяну журнал назвал
«самой сексуальной уроженкой Беларуси».
Успех белорусок в зарубежном глянце прокомментировал Влад Гарнувич, представитель модельной школы Сергея Нагорного:
«Славянская внешность была и будет востребована в модельном бизнесе.
Наши девушки постоянно принимают участие в Неделях моды Нью-Йорка,
Милана и Парижа, снимаются в рекламе мировых брендов, попадают
на обложки самых известных журналов. И мы по праву гордимся ими.
Девушкам, которые сами хотят красоваться на обложках, следует помнить,
что ваше красивое лицо — это не гарантия успеха в модельном бизнесе.
Потребуется еще и умение выживать в условиях сильной конкуренции,
наличие сильного характера, знание английского, ну и удача, без нее
никуда».
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