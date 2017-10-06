Жителя Витебска оштрафовали на $ 3,5 тысячи долларов за оскорбление судьи «ВКонтакте»

Жителя Витебска оштрафовали на 300 базовых величин (6,9 тыс. руб. или около $ 3,5 тыс.) за оскорбление судьи в социальных сетях. Уголовное дело по ст. 391 УК (оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия) рассматривалась сегодня в областном суде.

Витебчанину по статье 391 УК грозило до трех лет ограничения свободы. В ходе следствия мужчина находился под подпиской о невыезде.

В ноябре 2016 г. 30-летний мужчина разместил в одной из тематических открытых групп «ВКонтакте», посвященных Витебску, текстовый комментарий, содержащий «лингвистические признаки оскорбления» судьи Первомайского района города. Следствие уверено, что «мужчина действовал умышленно, стремился публично оскорбить в связи с осуществлением судьей правосудия — рассмотрением конкретных уголовных дел».

Вину в совершении указанного преступления житель Витебска признал лишь частично. В своих действиях не раскаялся, перед судьей не извинился, сообщает БелТА. Свой поступок витебчанин объяснил тем, что ранее судья дважды рассматривал его административные дела и выносил несправедливые решения.