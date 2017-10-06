Максима Мархалюка объявили в международный розыск

Об этом корреспонденту sb.by рассказал начальник отдела информации Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

— Максима Мархалюка с понедельника, 2 октября, объявили в международный розыск. Теперь его ищут и за рубежом, — сказал он.

Напомним, ранее появилась информация, что десятилетнего мальчика якобы видел польский дальнобойщик. По словам водителя, ребенок спрятался в спальном отсеке фуры, накрывшись одеялом, а потом убежал.

Позже выяснилось, пишет TUT.BY, что мальчик, которого подвез водитель фуры, не похож на Максима Мархалюка. Местные полицейские показали ему фото, и дальнобойщик заверил, что видел другого ребенка — с темной кожей, похожего на цыгана. Кроме того, мальчик подсел к нему в машину далеко от белорусской границы — около города Радом Мазовецкого воеводства, по дороге из Люблина в Седльце.

— Мы собираем, анализируем и проверяем все сведения по делу об исчезновении Максима Мархалюка, которые появляются в медиапространстве, — отметил представитель СК. — Значимая информация учитывается в расследовании уголовного дела.