«Увидела расчётный и заплакала» — молодой специалист получила первую зарплату

Прошло полтора-два месяца с тех пор, как молодые специалисты пополнили ряды работающих. Время получать зарплату за сентябрь!

— Увидела расчётный и заплакала, — пишет о своей первой зарплате пользователь @splendidisola в Twitter.

Девушка уточняет, что её распределили учителем белорусского языка в школу. Квартиру ей приходится снимать. На вопрос в комментариях, как она выживает, учительница хмуро отшучивается: «Продала почку».

За эти деньги молодой специалист работает с 8 до 19 часов и встаёт в 5 утра. «И ради этого я училась 16 лет?» — вопрошает она.

Спустя полчаса после публикации новостей на тему в СМИ девушка удалила пост.