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В Борисове нашли повешенным солдата срочной службы

  • 05 октября 2017, 14:46
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В подвале одного из строений, расположенных на территории военного городка в Печах, нашли повешенным военнослужащего срочной службы. Об этом рассказал журналистам представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

По словам В. Макарова, следственные органы проверяют инцидент, главная версия на данный момент — самоубийство. Более подробную информацию Минобороны в таких случаях не дает из этических соображений. Солдат проходил службу с мая.

За последние полгода это второй подобный случай в Печах. Ранее покончил с собой 25-летний военнослужащий срочной службы Артем Бастюк. Незадолго до смерти он сообщал родным о неуставных взаимоотношениях в части. Родственники солдата связались с офицерами военного городка. Те пообещали им «присмотреть» за солдатом, а также предоставить ему психолога. Буквально через 12 часов после этого Артем Бастюк покончил жизнь самоубийством.


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