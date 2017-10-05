Житель Витебска занялся сексом с жителем Ростова прямо во дворе дома в Москве

Двое друзей, уставших от далеких расстояний, встретились в Москве и не удержались.

Двое мужчин — 24-летний витебчанин и 44-летний ростовчанин — занялись сексом прямо на лавочке во дворе дома в Петровско-Разумовском проезде в Москве. Делали они это на глазах у местных жителей, в том числе детей, передает Mash.

После звонка в полицию Савеловского района истосковавшихся по совместному времяпрепровождению друзей задержали. К этому моменту мужчины перенесли действо чуть подальше от посторонних глаз — в кусты за скамейкой. Однако это их не спасло.

Один из задержанных — женат.