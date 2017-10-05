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Зарплаты бюджетников, которым обещают по 800 рублей к концу года, падают второй месяц подряд

  • 05 октября 2017, 12:12
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В Беларуси второй месяц подряд продолжают падать зарплаты работников бюджетных организаций. В августе бюджетники в среднем получали 599,9 рубля. Это на 11,5 рубля, или на 1,9%, меньше, чем в июле, сообщает Белстат. Напомним, правительство рассчитывает, что к концу этого года в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей.

Больше всего в августе зарабатывали бюджетники в Минске — 741 рубль, а меньше всего — в Гродненской области (555,5 рубля).

Заметнее всего за прошлый месяц «усохли» зарплаты в бюджетных организациях Минска — на 25,6 рубля. За прошлый месяц во всех регионах упали получки бюджетников.

Как в августе изменились зарплаты бюджетников
Регионзарплата в августе, рублейкак изменилась к июлю 2017 года, рублейреальная зарплата к июлю 2017 года, в %
Гродненская555,5-11-1,1
Могилевская582,6-9,3-0,8
Минск

741

-25,6-2,5
Минская

571,2

-15,2-1,8
Брестская555-2,2-0,4
Витебская567,5-12,3-1,3
Гомельская567,1-0,8+0,7
по стране599,9-11,5-1,1

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в августе упала на 1,1% по сравнению с июлем. Больше всего — в Минске (-2,5%). Этот показатель вырос только в Гомельской области — на 0,7%.


TUT.BY

Метки: Экономика (12737)

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