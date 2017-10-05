В Бресте мужчина сел за руль автомобиля и впал в алкогольную кому

Вечером 3 октября в Бресте на улице Гаврилова очевидцы заметили автомобиль марки Renault, которым управлял вусмерть пьяный водитель.

Бдительный брестчанин смог остановить машину с пьяным и вызвал ГАИ. Сотрудники автоинспекции с трудом извлекли 54-летнего автолюбителя из транспортного средства — он был близок к обморочному состоянию, не реагировал на звуки и другие внешние раздражители. Медики констатировали алкогольную кому и госпитализировали горе-водителя, сообщает Брестская ГАИ.

«Рено» доставили на охраняемую штрафстоянку. Административная ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусматривает лишение прав и большой штраф.