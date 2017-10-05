Под Минском появятся дома-спиннеры с встроенными 9-этажными паркингами и солнечными батареями

Экспериментальный квартал «Дом Парк» должен появиться в микрорайоне Сокол, недалеко от Национального аэропорта Минск.

Подробности проекта сообщают «Минск-Новости». В квартале будет 3 жилых комплекса. В каждом по 4 девятиэтажных дома, в центре которых спроектированы гаражи-стоянки «серпантинного типа». Их хотят построить высотой с жилые корпуса. За каждым владельцем квартиры автоматически закрепят два машиноместа, расположенных на уровне его квартиры. По сути, владелец квадратных метров в жилом комплексе сможет доехать практически до дверей своей квартиры. Еще одно новшество — на парковках предусмотрены станции для зарядки электромобилей.

Кроме того, каждая семья будет иметь кладовку в подвале. Над подвалом планируются мини-магазины без продавцов — все можно будет приобрести по специальным карточкам.





Кроме того на кровле разместятся солнечные батареи и турбина для преобразования энергии ветра. А жителей будут просить сортировать бытовые отходы и сдавать пищевые отходы на переработку — в доме будет котел, где из них получат газ наподобие природного, который впоследствии используют для подогрева воды и генерации электроэнергии.

При этом утверждается, что стоимость квадратного метра будет не дороже, чем метр в стандартной панельке. Два места на парковке и кладовая будут бесплатным бонусом к квартире, специально платить за них не понадобится.

Планируется, что квартал будет построен к 2020 году.