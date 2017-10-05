В Витебске прохожий чудом спасся из-под падающей плиты — видео

Плита, упавшая с многоэтажного здания на проспекте Победы в Витебске, попала бы в прохожего, если бы он не успел увернуться.

Судя по видео, которое распространяется в соцсетях, инцидент произошел 18 сентября возле одно из крупных торговых центров города. Видеокамера наблюдения зафиксировала, как плита едва не упала на молодого человека, проходившего по тротуару.

К счастью парень успел заметить опасность (вероятно его внимание привлекли осыпавшиеся мелкие части) и, благодаря отменной реакции, убежать с места падения.

Никаких официальных сообщений по поводу этого происшествия не было. В этот день максимальная скорость порывов ветра достигала 18 метров в секунду.