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Депутаты Палаты представителей курят в запрещенном месте (фото)

  • 04 октября 2017, 19:09
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси курят в запрещенном месте. Об этой проблеме на своей странице в Facebook написал помощник депутата Анны Канопацкой Денис Тихоненко.

Выясняется, что некоторые депутаты сделали «курилку» в туалете парламента. Несмотря на то, что на дверях есть наклейка с информацией о запрете. Тихоненко предлагает этих депутатов-нарушителей отправить на спортивное мероприятие.


Еврорадио

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Метки: Политика (13143), Шапито (210)

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