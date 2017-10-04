За два года товарооборот Беларуси с Венесуэлой упал в 50 раз

В прошлом году Беларусь перестала торговать с Венесуэлой калийными удобрениями, двигателями внутреннего сгорания, подъёмниками и погрузчиками, дорожной и строительной техникой, запчастями для автомобилей и тракторов, лаками и красками, замазками, шпатлёвками и другими стройматериалами, текстилем.

Зато продала 217 тонн металлоконструкций из черных металлов на $302,4 тысячи.

В этом году ситуация выглядит немного лучше — за 6 месяцев Беларусь экспортировала в Венесуэлу товаров на $4,7 млн. Это нефтепродукты, пшеничная мука, крепкие спиртные напитки. Поставки из Венесуэлы в Беларусь по-прежнему равны нулю. Страна переживает серьёзный экономический кризис, начавшийся вместе с падением мировых цен на нефть. На улицах Каракаса происходят волнения, однажды сторонники оппозиции даже предприняли попытку взять штурмом парламент страны.

На этом фоне 5 октября в Беларусь с официальным визитом приезжает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Сначала он встретятся с Александром Лукашенко в формате «один на один», затем пройдут переговоры в расширенном составе. Главной темой для обсуждения станет торгово-экономическое сотрудничество, совместные производства, открытые с помощью Беларуси в Южной Америке, а также взаимодействие в сельском хозяйстве, строительной и нефтегазовой сферах.