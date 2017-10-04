За два года товарооборот Беларуси с Венесуэлой упал в 50 раз
- 04 октября 2017, 17:12
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Люди в материале: Николас Мадуро (44)
Места: Венесуэла (53), Беларусь (1006)
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