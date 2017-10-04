Вместо помощи ГАИ штрафовало волонтеров, которые приезжали искать пропавшего в Беловежской пуще Максима

Добровольцы, которые отправились в Новый Двор на поиски пропавшего в пуще Максима Мархалюка, шокированы поведением Свислочской ГАИ.

Инспекторы, которых отправили помочь в организации работы поискового штаба и направлять потоки прибывающих машин, выписывали штрафы участникам спасательной операции в самый разгар поисков мальчика.

Как стало известно Sputnik, в частности, штраф получил один из самых активных участников и координаторов поисков пропавшего мальчика. Это произошло в пятницу, 22 сентября. Местная госавтоинспекция в тот день дежурила в Новом Дворе по просьбе поисково-спасательного отряда «Ангел». Ведь в те дни приезжало много людей со всей Беларуси, и нужна была помощь инспекторов, чтобы организовать потоки машин, направлять прибывающих и убывающих волонтеров.

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль волонтера, который в тот день и на протяжении последующей недели активно участвовал в поисках Максима Мархалюка, примерно в 20 метрах от штаба. Мужчина выезжал с территории, было понятно, что он — участник поисков. Инспекторы остановили его для проверки документов и выписали мужчине штраф за отсутствие техосмотра. Мужчина признал нарушение, заплатил штраф на месте и сейчас не планирует его каким-либо образом обжаловать или предъявлять претензии инспекторам.

Добровольцы, которые узнали об этой ситуации, возмущены до сих пор: «Это был седьмой день поисков мальчика. На кону стоял вопрос жизненной важности — найти ребенка живым и невредимым. А в тот момент, когда волонтеры занимались поисками, местные инспекторы искали повод, чтобы их оштрафовать за нарушение, которое не вызывало серьезной угрозы дорожному движению в Новом Дворе».

Известно, что 23 и 24 сентября, когда был объявлен массовый сбор людей на поисково-спасательную операцию в пуще, в Новый Двор приехала гродненская ГАИ. Как прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ Гродненского исполкома Александр Войтешко, от ответственного сотрудника УВД они получили задачу оказывать помощь в организации движения волонтеров и не обращать внимания на незначительные правонарушения. Регистрировать допускалось лишь грубые нарушения ПДД, влияющие на безопасность дорожного движения. Было ли такое поручение от штаба в адрес Свислочской ГАИ 22 сентября, собеседнику неизвестно.

Александр Войтешко сообщил, что за время дежурства областных инспекторов ГАИ в Новом Дворе привлекли к ответственности всего четырех нарушителей. Троих — за то, что ездили на машине без прав, при этом не забыли их дома, а никогда не получали. Еще один нарушитель водил машину пьяным. Поскольку волонтер согласился с нарушением и на месте заплатил штраф, то постановление о наложении штрафа вступило в силу и обжалованию не подлежит.

В Свислочской ГАИ комментировать ситуацию со штрафом в адрес волонтера отказались.