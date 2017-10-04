Студент-белорус убил 12 фазанов в парке в Москве

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса РФ — жестокое обращение с животными.

Гражданин Беларуси был задержан в Москве по подозрению в убийстве 12 птиц в вольере в парке Горького, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, 21-летний задержанный является студентом третьего курса Института кино и телевидения, ранее он уже был судим за незаконное хранение наркотиков.

По данным следствия, 30 сентября белорус забрался в птичий вольер Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, где убил 12 птиц семейства фазановых.

Сообщается, что в отношении хулигана возбудили уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными) в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Санкция данной статьи УК РФ в качестве наказания предусматривает штраф, обязательные или исправительные работ, арест или ограничение свободы до года.